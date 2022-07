Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Leutesheim - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Leutesheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sollen zwei Jugendliche eine Sachbeschädigung an einem Kaugummiautomat begangen haben. Gegen Mitternacht vernahm ein aufmerksamer Bürger einen lauten Knall und konnte daraufhin die Flucht zweier Tatverdächtiger beobachten. Nach Begutachtung des Automaten stellte sich heraus, dass mithilfe eines unbekannten Sprengmittels das mittlere Fach des Automaten gesprengt wurde. Durch die Detonation wurde der Schließmechanismus aus dem Gehäuse gerissen und landete auf dem Gehweg. Die genaue Höhe der Sachbeschädigung ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Einer der beiden Unruhestifter soll eine Jogginghose und ein farbiges Kapuzenshirt mit Neonstreifen getragen haben, während der andere eine Tragetasche mit sich trug. Der Heranwachsende soll etwa 160-170 cm groß gewesen sein. Zeugen, welche weitere Hinweise zu den zwei Beschuldigten oder dem Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Rufnummer 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.

