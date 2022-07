Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Heftiger Ruck bei Einfahrt in Bahnhof - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Wanne-Eickel (ots)

Am Sonntagnachmittag (24. Juli) soll ein Regionalexpress zu schnell in den Hauptbahnhof Wanne-Eickel eingefahren sein. Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung, ob Reisende bei diesem Vorfall verletzt wurden.

Gegen 14:20 Uhr informierte ein Fahrgast die Bundespolizei im Hauptbahnhof Gelsenkirchen darüber, dass es in der RE3 (von Dortmund nach Gelsenkirchen) Unregelmäßigkeiten im Fahrbetrieb bei Einfahrt in den Hauptbahnhof Wanne-Eickel gegeben haben soll.

Die Beamten nahmen den einfahrenden Regionalexpress im Gelsenkirchener Hauptbahnhof in Empfang und befragten den 38-jährigen Triebfahrzeugführer. Vor Ort konnten keine Beschädigungen an den Weichen oder an dem Zug festgestellt werden.

Im Nachgang konnte nun recherchiert werden, dass sich bei diesem Vorfall mindestens eine Person verletzte. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die genauen Gründe, warum die Reisenden im RE3 einen heftigen Ruck verspürten, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen, die sich ebenfalls in der RE3 befanden und sich verletzt haben könnten. Der Regionalexpress befand sich am 24. Juli auf der Fahrt von Dortmund nach Gelsenkirchen, als dieser zwischen 14:20 Uhr und 14:22 Uhr den Hauptbahnhof Wanne-Eickel passierte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Bahnverkehrs ein.

