Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte Männer durchsuchen Beet in Hinterhof

Hagen-Altenhagen (ots)

Eine 63-Jährige verständigte am Montag (13.03.2023) die Polizei und gab an, am Nachmittag gegen 17.30 Uhr in der Adolfstraße im Hausflur eines Mehrfamilienhauses auf zwei unbekannte Personen gestoßen zu sein. Einer der Männer habe sie angesprochen und darum gebeten, die Tür in den Hinterhof aufzuschließen, da er dort einen Schlüssel habe liegen lassen. Die Männer wühlten daraufhin mit ihren Händen in einem Beet. Im Nachhinein kam der Hagenerin die Situation verdächtig vor. Sie beschrieb die Personen als männlich, beide etwa 25 Jahre alt. Eine Person war 170cm groß und trug dunkle Kleidung und eine dunkle Kappe. Der andere Mann war ca. 180 cm groß. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell