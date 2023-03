Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger läuft auf die Straße und wird von BMW erfasst

Hagen-Emst (ots)

In der Haßleyer Straße erfasste eine 26-Jährige am Samstag (11.03.2023) gegen 16.25 Uhr einen Fußgänger mit ihrem Auto. Die Herdeckerin war mit einem BMW in Richtung Haßley unterwegs, als plötzlich ein 17-Jähriger von rechts aus einem Fußgängerweg kommend auf die Straße lief. Die Frau leitete eine Gefahrenbremsung ein, erfasste den Jugendlichen jedoch mit der Front des Autos. Der Hagener fiel auf die Motorhaube und rollte beim Stillstand des BMW von dem Pkw herunter. Der 17-Jährige verletzte sich leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. (arn)

