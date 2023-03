Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter betritt Schlafzimmer eines 86-jährigen Mannes durch geöffnetes Fenster und stiehlt Geldbörse - Täter und Hausbesitzer treffen aufeinander

Hagen-Haspe (ots)

Ein 86-jähriger Mann traf am Sonntagmittag (12.03.2023) in seiner Wohnung in Haspe auf einen bislang unbekannten Täter, der den Nachttisch im Schlafzimmer durchwühlte. Gegen 11.00 Uhr öffnete der 86-Jährige das Schlafzimmerfenster seines Hauses, um zu lüften. Anschließend verließ er das Zimmer. Als er kurz darauf zurückkam, um das Fenster wieder zu schließen, stand der Unbekannte in dem Schlafzimmer und durchwühlte einen Nachttisch. Der Senior forderte den Täter dazu auf, sein Haus zu verlassen. Dies tat der Unbekannte unmittelbar. Später stellte der Hausbesitzer fest, dass seine Geldbörse gestohlen wurde. Der Mann war laut der Beschreibung des 86-Jährigen etwa 18 - 22 Jahre alt und zwischen 175 cm und 180 cm groß. Die Kripo übernahm noch am Tatort die weiteren Ermittlungen wegen des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell