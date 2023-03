Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Person und Alkoholeinfluss

Hagen-Dahl (ots)

Am 11.03.2023, gegen 20:30 Uhr, kam es in Hagen Dahl zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 47jährige Hagenerin fuhr mit ihrem Pkw Fiat zunächst im Moosweg gegen eine Mauer, dann in der Ribbertstraße gegen drei geparkte Pkw und zuletzt in der Straße Drei Eicken gegen einen Anhänger. Ab da war der Fiat nicht mehr fahrbereit. Aufgrund festgestellten Alkoholkonsums wurde eine Blutprobe veranlasst. Der Führerschein wurde sichergestellt. In der Folge waren eine leichtverletzte Fahrerin und ca. 26000 Euro Fremdschaden zu beklagen.

