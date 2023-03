Polizei Hagen

POL-HA: Unfall bei Fahrt über rote Ampel nach Streit mit Messer

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstag, 09.03.2023, fuhren vier Männer (20, 20, 23, 23) gegen 21:40 Uhr verteilt auf einen Audi A6 und einen VW Tuareg die Altenhagener Straße in Richtung Innenstadt entlang. Dort trafen sie auf Höhe einer Spielhalle auf zwei weitere Männer (24, 26). Zwischen den Personen fanden bereits in der Vergangenheit Auseinandersetzungen statt. Auf der Straße kam es erneut zu einem Streit, bei dem die erstgenannten Männer ihre Fahrzeuge verließen. Von jenen wurden zwei (20, 23) während des darauffolgenden Konfliktes durch Pfefferspray und ein 20-Jähriger durch ein Messer leicht verletzt. Kurz darauf stieg die Gruppe wieder in die Fahrzeuge. Mindestens der Audi, besetzt mit einem 20- und einem 23-Jährigen, fuhr dabei über eine Rotlicht zeigende Ampel. Er kollidierte im Kreuzungsbereich Graf-von-Galen-Ring / Altenhagener Brücke mit einem Smart, welcher durch einen 34-Jährigen geführt wurde. Alle drei Personen verletzten sich leicht. Die Polizei erschien mit einer Vielzahl an Streifenwagen am Einsatzort. Den Audi stellten die Beamten sicher. Die Kripo sucht jetzt nach Zeugen, die die Streitigkeiten oder den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

