POL-HA: Frau überrascht Personen, die in Garage einbrechen wollen

Hagen-Eilpe (ots)

In der Straße Am Damm beobachtete eine Hagenerin am Donnerstag (09.03.) gegen 18.20 Uhr, wie zwei Personen dabei waren in ihre Garage einzubrechen. Als die Täter auf die Frau aufmerksam wurden, stiegen sie in einen weißen Transporter, in dem sich zwei weitere männliche Personen befanden - sie flüchteten. Die 25-Jährige nahm die Verfolgung auf und wählte den Notruf der Polizei. Die Leitstelle hielt stetig Kontakt zu der Hagenerin, sodass eine Streifenwagenbesatzung die vier Tatverdächtigen (21, 17, 15 und 14 Jahre alt) auf einem Parkplatz in der Eilper Straße stellen konnte. Sie erhielten eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls und wurden nach Feststellung ihrer Identität und nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten vor Ort entlassen. (arn)

