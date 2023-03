Polizei Hagen

POL-HA: Senior leicht verletzt bei Unfall

Hagen-Wehringhausen (ots)

An der Kreuzung Rehstraße/Konrad-Adenauer-Ring zog sich ein Senior bei einem Unfall leichte Verletzungen zu. Am Donnerstag (09.03.) gegen 15 Uhr fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Opel auf der Rehstraße, als ein 83-Jähriger auf Höhe eines Autohauses die Straße in Richtung Minervastraße passierte. Der Autofahrer aus Menden gab an, sich dem Fußgänger vorsichtig genähert zu haben. Kurz bevor sich dieser auf dem Gehweg befand, stürzte der Mann. Der 83-jährige Hagener gab an, von dem Auto am linken Bein erfasst worden zu sein. Der 57-jährige Opel-Fahrer gab an, dass es zu keinem Zusammenstoß kam. An seinem Auto waren keine Unfallspuren erkennbar. Ob es zu einem Zusammenstoß kam, ermittelt das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen. Der 83-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (arn)

