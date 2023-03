Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin bei Autounfall leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

In der Straße Am Hasper Bahnhof verletzte sich eine Hagenerin am Mittwoch (08.03.) bei einem Verkehrsunfall. Um 12.40 Uhr bog eine 57-Jährige mit ihrem VW nach links in die Tillmannstraße ab. Hierbei habe sie darauf geachtet, dass der Pfeil an der Ampel grün zeigte. Plötzlich kam es jedoch zum Zusammenstoß mit dem Suzuki einer 68-Jährigen. Die Frau beabsichtigte aus der Straße "Büddinghardt" geradeaus in die Straße "Am Hasper Bahnhof" zu fahren. Auch die Hagenerin gab an, dass ihre Apel grün gewesen sei. Sie hatte sich bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt. (arn)

