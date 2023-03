Polizei Hagen

POL-HA: 52-jähirger Hagener zu schnell und ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Mann zeigt Führerschein seines Bruders vor

Hagen-Eilpe (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei hielten am Mittwochnachmittag (08.03.2023) in Eilpe einen 52-jährigen Autofahrer an, der fast 30 km/h zu schnell fuhr und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen 17.20 Uhr führten die Beamten die Geschwindigkeitskontrollen in der Selbecker Straße durch. Dabei wurden sie auf den Hagener aufmerksam, der bei erlaubten 30 km/h fast doppelt so schnell unterwegs war. Als sie den Mann nach seinem Führerschein fragten, sagte er dass er diesen nicht dabei habe, seine Frau ihm aber von zu Hause aus ein Foto des Dokuments schicken könne. Dieses Foto zeigte der 52-Jährige kurz darauf vor. Bei einem Blick darauf erkannten die Polizisten Unstimmigkeiten zwischen den aufgedruckten und zuvor mündlich angegebenen Personaldaten des Hageners. Weitere Ermittlungen zeigten, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und der Führerschein auf dem Foto dem Bruder des 52-Jährigen gehörte. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell