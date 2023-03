POL-HA: Frau überreicht falsche E-Mail-Adresse nach Unfallflucht mit angefahrener Person

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Dienstag, 07.03.2023, bemerkte ein Detektiv (39) gegen 16:30 Uhr in einer Drogerie in der Hohenzollernstraße einen Ladendieb. Der 16-Jährige nahm ein fast 90 Euro teures Parfüm aus der Auslage, steckte es in seine Jackentasche und versuchte aus dem Geschäft zu entkommen. Als der 39-Jährige den Dieb aufhalten wollte, schubst der ...

