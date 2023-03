Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher mit Rad von Auto erfasst

Hagen-Lennetal (ots)

Als ein 39-Jähriger am Dienstag (07.03.2023) gegen 06.30 Uhr die Buschmühlenstraße mit seinem VW in Richtung Industriestraße befuhr, erfasste er aus bislang ungeklärter Ursache einen Radfahrer. Der Mann aus Leverkusen gab an, dass der 15-Jährige mit seinem BMX vom rechten Fußweg auf die Straße gefahren war. Er habe ihn aufgrund der dunklen Kleidung zu spät gesehen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Ein Zeuge ergänzte bei der Unfallaufnahme, dass der 15-Jährige mangels Beleuchtung und Reflektoren "nur schwer" erkennbar gewesen sei. Der VW traf den Jugendlichen mit der rechten Front. Der 15-jährige Hagener kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Buschmühlenstraße in beide Fahrtrichtungen. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

