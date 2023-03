Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in Haspe - Polizeibeamte verweisen 43-jährigen Angreifer der Wohnung

Hagen-Haspe (ots)

Nach einem verbalen Streit griff ein 43-jähriger Mann am Dienstagabend (07.03.2023) in Haspe seine 29-jährige Lebensgefährtin an. Gegen 23.00 Uhr entstanden die Streitigkeiten zwischen der Frau und dem Mann in deren gemeinsamer Wohnung. In deren Verlauf griff der 43-Jährige die 29-Jährige an. Er trat und schlug auf sie ein und verletzte sie dabei leicht. Nachdem die Frau sich aus einem Griff des Mannes lösen konnte, schloss sie sich im Badezimmer ein und alarmierte die Polizei. Die Beamten verwiesen den 43-Jährigen der Wohnung und sprachen ihm ein zehntätiges Rückkehrverbot aus. Die Kripo ermittelt nun wegen der Körperverletzung gegen ihn. (sen)

