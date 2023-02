Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 22:30 Uhr und Mittwoch 17:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Schulgebäude in der Schulgasse in Ludwigsburg. Ein bislang unbekannter Täter stemmte ein Kellerfenster des Schulgebäudes auf und gelangte so in die Kellerräume. Hier durch suchte er mehrere gelagerte Kartons und entwendete einen Computer im Wert von rund 100 Euro. Anschließend flüchtet der Täter unerkannt. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell