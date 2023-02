Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: 31-Jähriger bricht Linienbus auf und leistet Widerstand gegen Polizei

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen verständigte ein Zeuge gegen 02:00 Uhr die Polizei, nachdem er einen Einbruch in einen Linienbus in der Bahnhofstraße in Weil der Stadt beobachtet hatte. Derzeitigen Ermittlungen zufolge gelangte ein 31-Jähriger, der scheinbar unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, gewaltsam ins Innere eines geparkten Busses und machte sich im Bereich der Fahrerkabine zu schaffen. Vermutlich versuchte er an die Kasse zu gelangen, die sich jedoch nicht im Bus befand. Anschließend flüchtete er und hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Durch die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte der Mann noch in der Bahnhofstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 31-Jährige verhielt sich von Beginn an aggressiv, verweigerte die Angaben seiner Personalien und leistete vehement körperlichen Widerstand, weshalb ihm Handschließen angelegt werden mussten. Zudem beleidigte und bedrohte er die Beamten. Verletzt wurde niemand. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Er hat nun mit Strafanzeigen wegen versuchter Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu rechnen.

