POL-LB: Leonberg - Eltingen: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Mit leichten Verletzungen wurde ein 58 Jahre alter Pedelec-Fahrer am Mittwochabend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 20.00 Uhr in Leonberg-Eltingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Ein 28-jähriger Ford-Lenker war in der Römerstraße unterwegs, als er mutmaßlich beim Linksabbiegen in die Steinbeisstraße den entgegenkommenden 58-Jährigen übersah. Es kam zur Kollision, bei welcher der Pedelec-Fahrer stürzte. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 2.500 Euro geschätzt.

