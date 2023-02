POL-LB: BAB 8/Leonberg: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, die sich am Dienstagabend zwischen 20.30 Uhr und 21.45 Uhr in der Robert-Bosch-Straße in Rutesheim gegenüber dem Schulzentrum ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen dort abgestellten Seat, so dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro ...

mehr