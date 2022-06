BPOL NRW: Im Schlaf bestohlen - Bundespolizei überführt Täterin mittels Videoüberwachung

Kleve - Kempen - Nettetal (ots) - Am Freitag dem 10.06.2022 nahm die Bundespolizei im Regionalexpress 13, auf Höhe des Bahnhofs Nettetal-Breyell, einen 34-jährigen Rumänen fest. Das Amtsgericht Duisburg hatte im Jahr 2017 die Untersuchungshaft angeordnet, da er beschuldigt wird, gemeinschaftlich mit anderen, in mehreren Fällen Buntmetalldiebstähle begangen zu haben. Der Verhaftete wurde am 11.06.2022 dem Richter am ...

