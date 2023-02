Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: Verkehrsunfall mit handgreiflicher Auseinandersetzung

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 22.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 09.05 Uhr auf der Kreisstraße 1692 in Remseck am Neckar - Aldingen ereignete. Ein 35 Jahre alter Peugeot-Lenker wollte von der Kornwestheimer Straße kommend nach links in Richtung Stuttgart abbiegen. Mutmaßlich, da er deren Vorfahrt missachtete, kollidierte er mit dem Opel eine 43-Jährigen, die auf der K1692 in Richtung Ludwigsburg unterwegs war. Nachdem die Unfallbeteiligten aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen waren, soll die 43-Jährige auf den Peugeot-Lenker zugegangen sein und ihn mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Sowohl die Opel-Fahrerin als auch ein 47-jähriger Beifahrer im Peugeot wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden diese abgeschleppt. Neben der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften sowie die Straßenmeisterei vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen.

