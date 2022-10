Polizei Duisburg

POL-DU: Castrop-Rauxel: Vermisste 13-Jährige wieder da

Castrop-Rauxel (ots)

Die vermisste 13-Jährige aus Castrop-Rauxel ist wieder da. Die Teenagerin rief am Sonntagabend selbst die Polizei an - sie befand sich zu dieser Zeit in Herne. Anschließend konnte die 13-Jährige wohlbehalten zu ihren Eltern gebracht werden. Die Fahndung hat sich hiermit erledigt. Wir bitten die Fotos der 13-Jährigen zu löschen. Außerdem danken wir für die Mithilfe bei der Suche und dem zahlreichen Teilen der Meldung in den sozialen Netzwerken.

Die ursprüngliche Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5339300

