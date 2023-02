POL-LB: Kornwestheim: Werkzeug in fünfstelligem Wert gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag gegen 16:00 Uhr löste eine 41-Jährige einen Polizeieinsatz in einem Einkaufzentrum in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen aus, nachdem sie dort herumgepöbelt und lauthals herumgeschrien hatte. Die Frau, die sich scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, musste durch das Sicherheitspersonal bis zum Eintreffen der ...

mehr