Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Waldenbuch sucht Zeugen eines Diebstahls, zu dem es am Dienstag gegen 16.00 Uhr in Steinenbronn kam. Ein 23-Jähriger hatte online ein hochwertiges Mobiltelefon zum Verkauf angeboten, woraufhin ein noch unbekannter Mann Kaufinteresse bekundete. Die beiden Männer trafen sich zur Verkaufsabwicklung vor einem Hotel in der Stuttgarter Straße. Der Unbekannte, der mit einem silbernen Fahrrad unterwegs war, entriss dem 23-Jährigen hier unvermittelt das Mobiltelefon im Wert von rund 850 Euro und flüchtete in Richtung Möhringer Straße. Bei dem Täter soll es sich um einen 30 bis 35 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er war etwa 175 groß, hatte kurze hellbraune Haare und trug eine blaue Jeans, eine dicke schwarze Jacke, eine schwarze Mütze sowie ein schwarz-weiß gemustertes Tuch. Das Tuch trug er als Schal umgebunden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07157 52699-0 mit dem Polizeiposten Waldenbuch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell