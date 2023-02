Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Zeugen nach Verkehrsunfall auf der L1362 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17.15 Uhr auf der Landesstraße 1362 zwischen Herrenberg und Oberjettingen ereignete. Eine 41 Jahre alte Audi-Lenkerin war in Richtung Jettingen unterwegs, als sie aufgrund eines vor ihr bremsenden Pkw ebenfalls stark und letztlich bis zum Stillstand abbremsen musste. Ein hinter ihr fahrender 22-jähriger Mercedes-Lenker erkannte dies mutmaßlich aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Audi der 41-Jährigen auf. Dieser wurde durch die Wucht der Kollision gegen eine Leitplanke geschleudert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 43.000 Euro. Die L1362 musste für die Unfallaufnahme sowie die Abschleppmaßnahmen bis etwa 18.20 Uhr voll gesperrt werden. Die 41-Jährige und der 22-Jährige wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Herrenberg sucht neben Zeugen auch den Lenker oder die Lenkerin des vermutlich weißen Pkw, der vor der 41-Jährigen in Richtung Jettingen fuhr. Hinweise werden unter der Tel. 07032 2708-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell