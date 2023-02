POL-LB: Großbottwar: Fahrzeugkatalysator gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Einen vierstelligen Geldbetrag überwies eine 55 Jahre alte Frau an noch unbekannte Betrüger, die sich am Dienstagabend zunächst per SMS mit ihr in Verbindung setzten und sich als ihre Tochter ausgaben. Unter Vorspiegelung der üblichen falschen Tatsachen konnten die Täter die Frau davon überzeugen, dass ihr Kind in finanziellen Nöten stecke ...

mehr