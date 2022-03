POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 14. März bis 20.März 2022

Hamm-Mitte (ots) - Am Freitag, 18. März, 13.15 Uhr, kam es in einem Friseursalon auf dem Vorsterhauser Weg zu einem Trick-Diebstahl durch eine unbekannte Frau. Die Diebin verwickelte eine Angestellte in ein Gespräch und gab an, Haarpflege kaufen zu wollen. Nach mehreren Nachfragen verließ sie den Laden, ohne etwas zu kaufen. Aus der Kasse fehlte jedoch ein 50-Euro-Schein. Die Unbekannte ist 30 bis 35 Jahre alt und 1,65 ...

