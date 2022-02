POL-ESW: Pressebericht 25.02.2022 -Verkehrsunfälle

Polizei Eschwege

Pressebericht 25.02.2022 -Verkehrsunfälle-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall; Schaden 3000 Euro

Nachdem es bereits am Donnerstagvormittag zu einem Unfall in der Landstraße in Reichensachsen gekommen war (s. PM vom 24.02.22) sind am gleichen Tag gegen 13.30 Uhr erneut zwei Pkw´s in der Landstraße zusammengestoßen. Laut Unfallbericht befuhren ein 57-jähriger Autofahrer aus Wehretal und ein 66-jähriger Autofahrer aus Sontra die Landstraße in Fahrtrichtung Eschwege. Als der 66-Jährige nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, streifte der nachfolgende 57-Jährige beim Rechtsvorbeifahren das vor ihm befindliche Fahrzeug, wodurch insgesamt ein Schaden von 3000 Euro entstand. Weil sein Auto nicht mehr fahrbereit war, musste der 66-Jährige eine Abschleppung seines Wagens veranlassen.

Auto wegen tiefstehender Sonne übersehen; Schaden 7000

Am Donnerstagnachmittag kam es in Eschwege gegen 16.15 Uhr zu einem Unfall in der Straße Kuhtrift. Vom Gelände bzw. Parkplatz eines Möbelhauses kommend bog eine 45-jährige Autofahrerin aus Schimberg nach rechts in die Straße Kuhtrift in Richtung Innenstadt Eschwege ab. Zeitgleich wollte ein 37-jähriger Autofahrer aus Meinhard von einem gegenüberliegenden Grundstück nach links in die Straße Kuhtrift in Richtung Innenstadt einbiegen, übersah dabei aber offenbar aufgrund der tiefstehenden Sonne das Auto der 45-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 7000 Euro.

Parkrempler

Eine 78-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat am Donnerstagnachmittag gegen 14.20 Uhr auf dem Parkplatz beim Ärztehaus in der Straße "Am Bahnhof" in Eschwege ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Frau wollte dort einparken und kollidierte dann aus Unachtsamkeit mit dem geparkten Wagen eines 57-Jährigen aus Meißner. Der entstandene Unfallschaden wird auf insgesamt 2000 Euro beziffert.

Wildunfälle

Ein 41-jähriger Autofahrer aus Berkatal hat am frühen Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr einen Rehbock erfasst, als er auf der Kreisstraße K 46 von Albungen in Richtung Hitzerode unterwegs war. Das Tier verendete noch am Unfallort, der Schaden am Pkw des Mannes wird auf 1500 Euro beziffert.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr. Zu dieser Zeit befuhr ein 44-jähriger aus Eschwege mit einem Kleinbus die B 452 von Eschwege in Richtung Reichensachsen, wo er mit einem Dachs kollidierte. Dieser überlebte den Aufprall letztlich nicht. An dem Kleinbus entstand ein Schaden von 2000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Beim Ausparken gegen Blumenkübel gefahren

In der Steinstraße in Witzenhausen ist ein 35-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen gestern Mittag gegen 13.45 Uhr beim Ausparken aus Unachtsamkeit mit einem metallenen Blumenkübel kollidiert. Letztlich entstand dabei aber nur ein Schaden an dem Pkw in Höhe von 250 Euro, der Blumenkübel blieb unbeschädigt.

Gegenseitig Spiegel abgefahren; Schuldfrage unklar

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Hamburg befuhr gestern Nachmittag um kurz nach 15.00 Uhr die B 27 von Bad Sooden-Allendorf kommend in Richtung Göttingen. In einem zweispurigen Streckenabschnitt wollte der 21-Jährige ein Fahrzeug überholen und scherte auf die Überholspur aus. Dabei kam es dann aber zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, in dem ein 18-jähriger Autofahrer aus Gerbershausen (LK Eichsfeld) saß und der von Göttingen in Richtung Bad Sooden-Allendorf unterwegs war. An beiden Fahrzeugen gingen jeweils die linken Außenspiegel zu Bruch. Der Schaden wird auf insgesamt 1450 Euro beziffert. Beide Fahrer gaben vor Ort an, entsprechend weit genug rechts gefahren zu sein, so dass die Schuldfrage in dem Fall aktuell noch nicht geklärt ist.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

