Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Bondorf

Nufringen: Auffahrunfall mit verletzter Person und Sperrung Schönbuchtunnel

Ludwigsburg (ots)

Ein verletzter Pkw-Lenker und ein Sachschaden von rund 50.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 16:30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg in Fahrtrichtung Singen ereignete. Ein 52-Lenker eines Wohnmobils bemerkte die staubedingt vor ihm abbremsenden Fahrzeuge vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät und prallte in das Heck eines zwischenzeitlich vor ihm stehenden BMW eines 58-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der BMW auf einen Toyota einer 30-Jährigen geschoben, welcher folglich nach rechts gegen die dortige Leitplanke abgewiesen wurde. Der 58-Jährige wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die BAB 81 in Fahrtrichtung Singen zeitweise komplett gesperrt. Es kam zu einem Rückstau von etwa 15 km, der gegen 18:20 Uhr durch eine rund einstündige Vollsperrung des Schönbuchtunnels verstärkt wurde. Ursächlich für die Tunnelsperrung war ein Brandalarm, der vermutlich durch aufgewirbelten Staub ausgelöst worden war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell