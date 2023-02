Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfallflucht in Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag zwischen 19:00 und 19:10 Uhr einen in einem Parkhaus eines Einkaufscenters in der Hauptstraße in Gerlingen geparkten Opel. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der unbekannte Lenker das Fahrzeug am Heck und verursachte einen Schaden von rund 1.500 Euro. Mutmaßlich selbe Person zeichnete im Anschluss an den Verkehrsunfall den Schaden am Opel mit einem Stift an. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 07156 4352-0 beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

