POL-LB: Weil der Stadt: Unfallflucht in der Merklinger Straße

Ludwigsburg (ots) - Am Montag ereignete sich zwischen 05.40 Uhr und 15.00 Uhr in der Achalmstraße in Kornwestheim eine Unfallflucht, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen Skoda, der kurz vor der Einmündung zur Hornbergstraße am Straßenrand stand. Dieser wurde am vorderen linken Fahrzeugeck beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Das ...

