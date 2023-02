Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 24 Jahre alter Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die am Montag gegen 15.45 Uhr einen Unfall in der Farbstraße auf Höhe eines Parkplatzes in Bietigheim-Bissingen beobachtet haben. Ein 24 Jahre alter Radfahrer war nach derzeitiger Erkenntnisse in der Farbstraße aus Richtung Metterzimmerer Straße kommend unterwegs. Im Bereich des Parkplatzes kam es schließlich zum Unfall und der Radler stürzte so schwer, dass er vermutlich zunächst das Bewusstsein verlor. Er wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bislang konnte abschließend nicht geklärt werden, wie sich der Unfall ereignete und ob möglicherweise eine weitere Person, die ein Fahrzeug lenkte, mit verwickelt gewesen sein könnte. Insbesondere sucht die Polizei eine ältere Dame mit einem Hund und einen älteren Herrn, die beide ebenfalls an der Unfallstelle gewesen sein sollen und eventuell weitere Angaben zum Unfallhergang machen können.

