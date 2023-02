Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Einbruch in Gartenhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 18:00 Uhr und Montag 07:45 Uhr kam es im Gewann "Unterer Berg" in Benningen am Neckar zu einem Einbruch auf einem dortigen Gartengrundstück. Über eine Tür gelangten bislang unbekannte Personen gewaltsam in ein Gartenhaus und beschädigten zudem ein Fenster und einen Fensterladen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde ein Flachbildschirm aus dem Inneren entwendet. Weiteres Diebesgut und dessen Wert sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, zu melden.

