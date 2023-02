Ludwigsburg (ots) - Die Freiwilligen Feuerwehren Tamm und Bietigheim-Bissingen rückten am Montag mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften in die Carl-Zeiss-Straße in Tamm aus, nachdem gegen 11:45 Uhr ein Brand auf einem Betriebsgelände gemeldet worden war. Aus bislang unbekannter Ursache hatte ein Kühlcontainer Feuer gefangen, dass im weiteren Verlauf ...

mehr