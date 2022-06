LPI-EF: 18-Jähriger schwer verletzt

Erfurt (ots) - Im Laufe der letzten Tage suchten Unbekannte mit bösen Absichten eine Kindertagesstätte in der Krämpfervorstadt auf. Hier überwanden sie erst schadlos den Zaun und entwendeten im Anschluss aus dem Außenbereich zwei Sitzgruppen im Gesamtwert von etwa 400,- EUR. Das Fehlen der Tische mitsamt Bänken führte am heutigen Morgen zu vielen traurigen Kinderaugen. (AS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Süd ...

mehr