POL-LB: Vaihingen an der Enz-Ensingen: Kunde verliert die Beherrschung

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann, der am Montag gegen 14.45 Uhr in einem Discounter in der Straße "Herrenwiesen" in Ensingen seine Beherrschung verlor und eine Kundin und einen Kunden schlug. Mutmaßlich geriet der Unbekannt in Rage, da ein Kassensystem Probleme machte, was zu einer Warteschlange an der betroffenen Kasse führte. Der Mann warf hierauf Waren, die er wohl beabsichtigt hatte zu kaufen, umher. Eine 49 Jahre alte Frau sprach ihn auf sein Verhalten an, worauf er ihr gegen den Arm schlug und sie mit seinem Einkaufswagen rammte. Als sich ein weiterer 77 Jahre alter Kunde einschaltete und dazwischen ging, wurde auch er geschlagen. Im weiteren Verlauf verließ der Unbekannte den Markt. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung dauern an.

