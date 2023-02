Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fensterscheibe beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 19:30 Uhr wurde in der Straße "Am Feger" in Sindelfingen durch eine bislang unbekannte Person eine Fensterscheibe eines Wohnhauses vermutlich mit einem Stein beworfen, so dass die äußere Verglasung zu Bruch ging. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell