Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der PI Goslar

ESD Goslar für die Zeit von Sa, 04.06.2022, 12:00 Uhr bis So, 05.06.2022, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Samstag, 04. Juni 2022

Verkehrsunfall

Goslar - Am Samstag um 11:50 Uhr ereignet sich auf der Marienburger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt werden. Eine 38jährige Langelsheimerin befährt die Bromberger Straße in Richtung Ortelsburger Straße. An der Kreuzung Marienburger Straße missachtet sie die Vorfahrt der auf der bevorrechtigten Straße von links kommenden Pkw einer 68jährigen Goslarerin. Beide Beteiligte werden hierbei leicht verletzt. An beiden Pkw entsteht wirtschaftlicher Totalschaden.

Flächenbrand

Langelsheim / Astfeld - Am Samstagmittag wird die Polizei zu einem Einsatz der Ortsfeuerwehr Astfeld gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache gerät eine Fläche von ca. 24 m² am Jerstedter Weg in Richtung Kanstein in Brand. Da eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, werden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Verkehrsunfall

Langelsheim / Wolfshagen - Am Samstag um 13:55 Uhr wird die Polizei zu einem Verkehrsunfall in Wolfshagen gerufen. Ein 58jähriger Wolfshäger kommt mit einem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und touchiert einen Gartenzaun. Bei der Unfallaufnahme wird in der Atemluft Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,54 Promille. Der Fahrer wird zur Dienststelle Goslar verbracht, wo eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell