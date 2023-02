Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unfallflucht zwischen Hemmingen und Schöckingen

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 13.25 Uhr auf der Landesstraße 1136 zwischen Hemmingen und Schöckingen eine Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, noch Zeugen sucht. Eine 60 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war in Richtung Schöckingen unterwegs, als ihr ein noch unbekannter Lenker eines grauen Kleinwagens entgegen kam. Dieser soll zu weit nach links gekommen sein, so dass die beiden linken Außenspiegel der PKW gegeneinander prallten. Der unbekannte PKW-Lenker setzte seine Fahrt in der Folge unbeirrt in Richtung Schöckingen fort. Hinter diesem sollen sich drei weitere Fahrzeuge befunden haben, deren Lenker bzw. Lenkerinnen mögliche Zeugen sein könnten. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

