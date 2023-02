Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Geschädigte/r eines Unfalls gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ereignet sich zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr auf einem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarkts in der Herrenberger Straße in Böblingen ein Verkehrsunfall, zu dem das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 noch den Geschädigten oder die Geschädigte sucht. Ein 18-jähriger BMW-Lenker beschädigte beim Ausparken mutmaßlich ein geparktes Fahrzeug. Um den unbekannten Halter im Markt ausrufen zu lassen, verließ der 18-Jährige nach einer gewissen Wartezeit die Unfallstelle. Nachdem er zurück zu seinem Fahrzeug kam, hatte sich zwischenzeitlich die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug entfernt.

