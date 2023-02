Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 41-Jährige löst Polizeieinsatz aus und leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 16:00 Uhr löste eine 41-Jährige einen Polizeieinsatz in einem Einkaufzentrum in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen aus, nachdem sie dort herumgepöbelt und lauthals herumgeschrien hatte. Die Frau, die sich scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, musste durch das Sicherheitspersonal bis zum Eintreffen der Polizei fixiert werden. Hierbei trat sie mehrfach mit den Fuß nach einer 29-jährigen Sicherheitsbediensteten, die hierdurch leicht verletzt wurde. Gegenüber der hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung verhielt sich die Frau ebenfalls von Beginn an aggressiv, weshalb ihr Handschließen angelegt werden mussten. Auch gegen die weiteren polizeilichen Maßnahmen wehrte sie sich vehement durch körperliche Gegenwehr und beleidigte die Polizeikräfte, die alle unverletzt blieben. Im weiteren Verlauf wurde die 41-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Sie hat nun mit Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu rechnen.

