Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 30 Jahre alter Fußgänger bei Unfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 06.45 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen ein Unfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Der 30-Jährige wollte die Rudolf-Diesel-Straße überqueren und nutzte hierzu den Fußgängerüberweg im Bereich der Schönbuchstraße. Zeitgleich wollte ein 43 Jahre alter VW-Fahrer von der Schönbuchstraße nach rechts in die Rudolf-Diesel-Straße abbiegen. Mutmaßlich übersah dieser den Fußgänger, da die rechte Seite der Frontscheibe nicht ordnungsgemäß enteist worden war, und es kam zu einem Zusammenstoß. Der 30-Jährige wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand vermutlich kein Sachschaden.

