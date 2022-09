Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht

Budenheim (ots)

Am Samstag, 17.09.2022 befuhr gegen 14:58 Uhr ein Fahrradfahrer die Landstraße 422 von Ingelheim OT Heidesheim kommend in Richtung Schloss Waldthausen. In einer langgezogenen Rechtskurve wurde der Radfahrer trotz Gegenverkehrs von einem weißen Kleinwagen überholt. Die zwei hintereinanderfahrenden PKW im Gegenverkehr mussten daraufhin eine Gefahrenbremsung durchführen. Trotz der eingeleiteten Gefahrenbremsung kam es zu einem Auffahrunfall. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Beide waren nicht mehr fahrbereit. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der weiße Kleinwagen, welcher den Überholvorgang durchgeführt hatte, blieb zwar nach circa 150 Metern auf der Landstraße stehen, setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem geflüchteten weißen Kleinwagen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131-654210 oder per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

