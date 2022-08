FW-HH: Feuerwehr Hamburg feiert den "Tag der Feuerwehr" - Jetzt mit Zeitplan und Eventübersicht

Feuerwehr Hamburg

Die Feuerwehr Hamburg feiert im Jahr 2022 ihr 150-jähriges Bestehen mit vielen Veranstaltungen und Programmpunkten. Mit dem Tag der Feuerwehr erreichen diese Feierlichkeiten ihren Höhepunkt.

Am Samstag 27.08.2022 ab 10:00 Uhr wird am Cruise Center Altona und im Außenbereich des Dockland ein umfangreiches Programm rund um die Feuerwehr angeboten. Nach der Eröffnung durch den Staatsrat der Behörde für Inneres und Sport Bernd Krösser und den Amtsleiter der Feuerwehr Hamburg Dr. Christian Schwarz wird das Landesfeuerwehrorchester Hamburg alle Anwesenden musikalisch begrüßen. Über den gesamten Tag präsentieren wir eine umfangreiche Fahrzeugschau der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr mit Beteiligung der Flughafenfeuerwehr Hamburg und den Werkfeuerwehren Airbus, Aurubis und Holborn. Auch die Löschbootflotte und ein Rettungshubschrauber des ADAC wird vor Ort zu bestaunen sein. Neben der umfangreichen Präsentation von Einsatzgeräten werden im Rahmen einer Modenschau die verschiedenen Uniformen und Einsatzbekleidungen aus verschiedenen Epochen präsentiert. Die Spezialeinsatzgruppen Höhenrettung und Tauchen zeigen ihr breites Leistungsspektrum und wer nun selbst den Weg in die Feuerwehr Hamburg sucht, kann sich bei unserem Personalauswahlzentrum über Einstiegswege informieren und den physischen Teil des Einstellungstests direkt ausprobieren. Neben einer interaktiven Ausstellung zum Vorbeugenden Brandschutz durch "Matchbox findet Stadt" wird selbstverständlich ein buntes Kinderprogramm für den potenziellen Feuerwehrnachwuchs mit vielen Mitmach-Aktionen geboten.

Im Außenbereich des Bürogebäudes Dockland finden die 2. Hamburger Firegames der Toughest Firefighter Alive statt. An diesem Leistungsvergleich nehmen 150 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Deutschland sowie Finnland, Polen, Österreich und Lettland teil. Für Jugendfeuerwehren wird eine Wettkampfstrecke für Vergleichswettkämpfe errichtet. Die Siegerehrungen der 2. Hamburger Firegames wird gegen 17:30 Uhr durch den Senator für Inneres und Sport Andy Grote durchgeführt.

Für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher werden diverse Foodtrucks sorgen.

Aufgrund der nur sehr begrenzten Parkmöglichkeiten wird die Anreise mit dem ÖPNV empfohlen.

Die Feuerwehr Hamburg freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher!

Wann: Samstag 27.08.2022, von 10:00-18:00 Uhr am Cruise Center Altona, Van-der-Smissen-Straße 5 in 22767 Hamburg.

Für Medienvertretende wird die Pressestelle der Feuerwehr Hamburg im gesamten Zeitraum für Informationen und O-Töne zur Verfügung stehen. Ansprechpartner vor Ort ist der Pressesprecher Dennis Diekmann (Telefon 0171/ 335 11 55).

