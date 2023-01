Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl eines Baggers in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Wochenende einen Kompaktbagger in Wardenburg entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Samstag, 21. Januar 2023, 14:00 Uhr, bis Montag, 23. Januar 2023, 08:00 Uhr, haben Unbekannte einen Kompaktbagger des Herstellers "Bobcat" aus einem Neubaugebiet in Wardenburg entwendet. Der Bagger vom Typ "E17" stand neben der Straße "Am Fladder" in der Nähe des Baugebiets "Stapelriede". Für den Abtransport muss ein größerer Transporter oder ein Anhänger zum Einsatz gekommen sein.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei Wildeshausen aufzunehmen.

