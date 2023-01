Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots)

Ein jugendlicher Fahrer eines E-Scooters ist am Montag, 23. Januar 2023, gegen 14:55 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Stadt Delmenhorst leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 25-jähriger Delmenhorster mit einem BMW die Hansastraße. An der Einmündung zur Stedinger Straße wollte er nach links in Richtung Stadtmitte einbiegen. Beim Anfahren missachtete er die Vorfahrt des 15-Jährigen aus Delmenhorst, der den Radweg in Richtung Nordstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 15-Jährige Verletzungen am Bein erlitt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Die entstandenen Sachschäden waren gering.

