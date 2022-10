Polizei Paderborn

POL-PB: Aufregung sorgt für verletzte Schüler in Lichtenau

Lichtenau (ots)

(mh) Am heutigen Montagmorgen wurde die Polizei Paderborn gegen 10.50 Uhr alarmiert, da sich an der Realschule Lichtenau mehrere Schüler verletzt haben sollen.

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Schülerin während einer Prüfung medizinische Probleme bekommen hatte. Ein Rettungswagen brachte sie vorsichtshalber in ein Krankenhaus. Während der entstehenden Aufregung meldeten vier weitere Kinder medizinische Probleme an, so dass zusätzliche Krankenwagen alarmiert wurden. Eine Schülerin aus der Gruppe wurde vorsichtshalber ebenfalls zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise auf Schadstoffe oder Fremdverschulden gibt es nicht.

