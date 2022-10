Polizei Paderborn

POL-PB: Fußballfans greifen Basketballfans an, Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch

Paderborn, Maspernplatz (ots)

(AM)Am gestrigen Samstag Abend gegen 18:30 Uhr trafen eine Gruppe von Fußballfans auf eine Gruppe von Basketballfans. Die Fußballfans waren zu dem o. g. Zeitpunkt in einem Bus von einem Auswärtsspiel aus Braunschweig zurückgekehrt. Zeitgleich reiste ebenfalls in einem Bus eine Basketballfangruppe aus Hagen an, um das Spiel ihrer Mannschaft in der Maspernhalle zu besuchen. Nach einem kurzen Wortwechsel griffen dann die Fußballfans die Basketballfans an und schlugen auf diese ein. Durch die Auseinandersetzung wurden 6 Basketballfans leicht verletzt. Die Polizei war wenige Minuten später mit einem starken Polizeiaufgebot vor Ort. Insgesamt konnten 12 Fußballfans vorläufig festgenommen werden. Sie wurden dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Polizei ermittelt u. a. wegen Körperverletzung und Landfriedensbruch.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell