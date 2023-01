POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Jugendliche in Ganderkesee angegriffen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Ein aggressiver Mann hat am Sonntag, 22. Januar 2023, 12:00 Uhr, einen Einsatz der Polizei in Ahlhorn verursacht. Der 26-Jährige aus der Gemeinde Großenkneten hielt sich am Mittag in einer Spielothek in der Vechtaer Straße in Ahlhorn auf. Die kurze Abwesenheit eines anderen Gastes nutzte er, um sich an dessen Zigaretten zu bedienen. Als er von ...

mehr