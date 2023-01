Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Junge Frau bei Verkehrsunfall in Lemwerder leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine junge Frau ist am Sonntag, 22. Januar 2023, gegen 16:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Lemwerder leicht verletzt worden.

Die 21-Jährige aus Lemwerder befuhr mit einem Kleinwagen die Ernst-Pieper-Straße in Richtung Tecklenburger Straße. In einer leichten Rechtskurve kam sie mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Graben zum Stehen. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Der Kleinwagen musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen werden. Die entstandenen Sachschäden waren aber gering.

