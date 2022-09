POL-LIP: Detmold. Zeugen stellen Dieb.

Lippe (ots) - Feuerwehr und Polizei wurden am Montag (12. September 2022) zu einem Waldstück am Wahmbecker Pfad entsandt. Hier hatten bislang Unbekannte eine Erdbehausung gebaut, in der gegen 16:20 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen war. Bevor der Brand sich auf umliegende Bäume und Sträucher ausdehnen konnte, hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Eine Brandstiftung ist nicht ...

